حزب معارض: أوضاع نواذيبو مزرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2015 09:23

جانب من الندوة التى نظمها الحزب في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض أوضاع العاصمة الاقتصادية نواذيبو ب"المزرية" بفعل المنطقة الحرة في ندوة نظمها مساء الأحد عن واقع المدينة.

وقال اتحادي الحزب شيخنا ولد محمدي إن أعداد الفقراء تضاعفت في المدينة بالرغم من كونها مدينة الأسماك والمعادن إلا أن ذالك لم ينعكس على حياة ساكنتها بفعل فشل سياسات الحكومة في المدينة حسب تعبيره.

بدوره نائب الإتحادي محمد المامي ولد أعبيدى فقد اعتبر بأن المدينة تحولت إلى سجن للسكان حيث أحكم اغلاقه ، و حدوده ، ومنع استيراد المواد المستعملة ، وبات سكان الريف في عزلة تامة بفعل الجمركة المفروضة على كافة المواد التى ينقلها السكان من المدينة.

وقال ولد أعبيدى إن رحلة الأسعار واصلت الصعود الجنوني ، والمساكن تضاعف إيجارها وعصا الضرائب باتت عبئا يؤرق المواطنين في وقت تردي فيه قطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي.

وأشار ولد أعبيدى إلى أن السياسية الرسمية في قطاع الصيد أثبتت فشلها ، ودفعت العديد من الفاعلين إلى المغادرة عن القطاع فيما يعاني الصيد الصناعي من تهالك الأسطول ، وبطالة مستفحلة في صفوف البحارة نتيجة تعثر اتفاقية الصيد مع الأوربيين ، مشيرا إلى أن الدولة لم توفر بدائل للبحارة.

بدورها رئيسة القسم اعزيزة بنت جدو فقد وصفت اعلان الحكومة 2015 بسنة التسييس وليست سنة التعليم حسب قولها.

وقالت بتت جدو إنه تم اغراق التعليم في وحل السياسة ليتم تفريغ العملية التعليمية من قيمتها متسائلة عن أوجه صرف 44 مليار أوقية رصدت لعام التعليم ، في الوقت الذى لاتزال المؤسسات التعليمية في نواذيبو على نفس الوضعية.

وأشارت رئيسة القسم إلى أن مسوحا أجريت أظهرت أن 40 في المئة من المدرسين عقدويين ، وهو مايطرح تحديات جمة ، منددة بإقصاء مادة التربية الإسلامية من البكالوريا هذه السنة.

أما الناشط في الحزب محمد محمود ولد عالي فقد سخر من تحويل واجهة المدينة إلى مايشبه "مخابئ الجن" حسب قوله.

وقال ولد عالي إن المظهر المقزز لمدخل المدينة يعد أكبر إساءة لمدينة يراد لها أن تستقطب الإستثمار.