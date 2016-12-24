موريتانيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2015 16:55

الأخبار(نواكشوط) اجتمعت فاطم فال بنت أصوينع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الاثنين 29 يونيو 2015 بمكتبها في نواكشوط بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا "لاري أندرى" من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سفارتها بنواكشوط العديد من المساعدات والتدريبات لمختلف القطاعات الحكومية والأمنية الموريتانية.

وكان السفير الأمريكي بنواكشوط "لاري أندرى" قد نظم نهاية الأسبوع المنصرم إفطارا جماعيا لبعض أعضاء الحكومة الموريتانية حضرته وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطم فال بنت أصوينع.



