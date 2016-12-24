الأوائل في شهادة ختم الدروس الاعدادية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 18 تموز/يوليو 2015 23:39

الأخبار(نواذيبو) - أظهرت نتائج ختم الدروس الإعدادية تصدر التلميذ أحمد محمود ولد اسلك من اعدادية نواذيبو 2 تلاميذ العاصمة الاقتصادية نواذيبو ، وحل في المرتبة التاسعة وطنيا ، وذلك بحصوله على معدل 15.58.

وفيما يلي الأوائل في ختم الدروس الإعدادية في ولاية نواذيبو:

أحمد محمود ولد اسلك : 15.58 - اعدادية نواذيبو2

وهبة بنت محمد الراظي : 14.79 - اعدادية المدينة

محمد محمود ولد أعمر فال : 14.70 - الاعدادية 2

لاله مريم بنت الصديق : 14.42 - اعدادية المدينة

محمد سالم ولد أعل : 14.28 - الإعدادية 3

عبد الله ولد محمد المهدي : 14.23 - الاعدادية 1

منصور عبد الله ولد الكوري : 13.76 - المدينة

موسى عبد الوهاب ولد خيري : 13.73 - الاعدادية1

أمنتا جي كي : 13.70 - الاعدادية 1

محمد ولد سيد أحمد : 13.70