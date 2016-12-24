نواذيبو:الجرنالية يرفضون تولي الشركات الجديدة اعداد حساباتهم

تاريخ الإضافة: الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2015 22:28

رفض العمال أن تتولى الشركات الجديدة اعداد حساباتهم (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) – رفض العديد من عمال الجرنالية في العاصمة الاقتصادية أن تتولي الشركات الجديدة اعداد حساباتهم ضمن مسودة صلح تم اعدادها مساء اليوم على مستوى المدينة.

وقال العمال في ردهم على بنود الصلح المقدم من قبل الشركات الجديدة ومفتشية الشغل والسلطة المحلية إن اتفاق 2013 صريح في أن تتولي اسنيم اعداد حساباتهم وليست نسخ تاشرونات الجديدة حسب تعبيرهم.

واعتبر العمال أنهم متمسكون بماورد في الإتفاق الذى أبرموه برعاية 3 وزارات في الحكومة والنقابات العمالية والسلطات المحلية ، ويأملون في أن يتم احترامه بالشكل المطلوب رافضين أن تتولي الشركات الجديدة اعداد حساباتهم.

وحسب مسودة الإتفاق الذى حصلت الأخبار على نسخة منه فقد تمحور حول النقاط التالية:

أن يتولى أرباب العمل الجدد والمختارين من قبل اسنيم جميع حقوق العمال الماضية واللاحقة لاكتتاب إلى غاية فاتح سمبتبر 2015

تشكيل لجنة من النقابات وأرباب العمل للبحث والتحرى عن حقوق العمال على مدى شهر.

أن يشرع العمال بعيد توقيع الإتفاق في مزاولة عملهم في اسنيم والمنشات الجديدة والسكة الحديدية.

وأعلن العمال رفضهم القاطع للمقترحات المقدمة معتبرين أنها لاتضيف جديدا بقدر ماتزيد من معاناتهم في العقود الماضية داعين إلى منحهم كامل حقوقهم أولا من قبل اسنيم في المقاولات التى عملوا فيها سابقا.

مفاوضات ماراتونية...

استفاض أمي ولد سيد أحمد في شرح بنود الصلج الجديد (تصوير الأخبار)وعرفت الليلة البارحة جولات ماراتونية استمرت من العاشرة ليلا إلى الرابعة فجرا بين ممثلي العمال ومفتشية الشغل والشركات الجديدة لبحث سبل حلحلة المشكل المتفاقم منذ أيام.

واستمرت المفاوضات صباح الجمعة إلى غاية السادسة مساء ليحمل ممثلو العمال مسودة الاتفاق إلى العمال لعرضها عليهم، ومعرفة رأيهم فيها قبل أن يوقعوها ، وتصبح سارية المفعول.

وقال المتحدث باسم الجرنالية " لم ندخر جهدا في سبيل البحث عن مخرج من الأزمة الحالية ، ونسعى إلى تجاوزها لكن عليكم فهم الممكن.

ولم تقنع تصريحات ولد سيد أحمد زملائه الذين طالبوه بإرجاعها إلى المفتشية وأرباب العمل ، واخبارهم أن العمال يرفضونها جملة وتفصيلا.

ورغم بقاءه لأزيد من ساعتين للحديث مع العمال إلا أنهم تمكسوا بالرفض ليحمل المسودة مجددا إلى مفتشية الشغل ، ويضرب لهم موعدا جديدا صباح السبت في المدينة.