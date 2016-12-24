نقابة عمالية: قطاع الصيد أصبح ورشة للعمل الباطني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2015 11:45

المنسق الجهوي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مخمد لمين ولد محمود (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - قالت المنسقية الجهوية للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بمدينة نواذيبو إن قطاع الصيد على مستوى المدينة تحول إلى ورشة للعمل الباطني حسب وصفها.

وقالت المنسقية في بيان أصدرته وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إن العمال في القطاع يعانون من تحديد أوقات العمل والأجور وذلك طبقا للنظم المعمول بها مشيرة إلى أن من السهولة استبدال العمال والإستغناء عن خدماتهم دون حقوق وتسريحهم والإلتفاف على مستحقاتهم حسب البيان.

ودعت المنسقية الجهات المعنية إلى العمل بشكل جدي وسريع على وضع حد لهذه الفوضى التى ضحيتها الأولى العمال في القطاع ، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع العمال واستعدادها الدائم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

وكشفت المنسقية عن أن موضوع العمل الباطني في شركة اسنيم لايزال يراوح مكانه داعية الشركة إلى وضع الية لهذه الشريحة العمالية مما يضمن تحسين ظروفهم ، وتأمين دورهم الذى لاغنى عنه داخل الشركة.