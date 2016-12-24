نواذيبو يتألق أمام الكدية واسنيم يفوز بشق الأنفس

تاريخ الإضافة: السبت, 26 أيلول/سبتمبر 2015 21:56

نألق نادي أف س نواذيبو بتسجيل هدفين والعودة بنقاط المباراة (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - تمكن نادي "أف س نواذيبو" من التـألق أمام نادي الكدية بعد احرازه فوزا مريحا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بأزويرات برسم الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأحرز النادي البرتقالي هدفين في المباراة ليعود بالنقاط الثلاثة من خارج قواعده في ثاني ظهور له بقيادة المدرب التونسي يامن زلفاني.

وفي المقابل تمكن نادي اسنيم من الفوز بشق الأنفس على ضيفه "تجكجة" بعد احرازه هدفا في نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم "مصطفي" برأسية استقرت في شباك حارس تجكجة.

غير أن الشوط الثاني عرف انتفاضة للضيوف الذين قدموا رائعا ، وأحرجوا أصحاب الأرض حيث خلقوا عديد الفرص ، وكادوا أن ينجحوا في ادراك هدف التعادل.

وأحرج نادي "تجكجة" النادي المعدني بشكل كبير وسط مساندة الجماهير الرياضية له في أداءه الرائع في الشوط الثاني الذي غابت عنه اللمسة الأخيرة وكاد أن يقلب الطاولة على نادي اسنيم.

المدرب الجديد ل "اسنيم" لم تشفع له التغييرات التى أحدثها حيث دفع بكل أوراقه في الشوط الثاني لتأمين الفوز بهدف ثاني لكنه فشل في ذلك ، وكاد أن يسقط في فخ التعادل.