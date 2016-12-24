نواذيبو يسحق الحرس بثلاثية نظيفة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2015 09:21

يواصل النادي البرتقالي عروضه القوية ويلحق هزيمة قوية بالحرس بثلاثية نظيفةالأخبار(نواذيبو) - سحق نادي "أف س نواذيبو" نظيره من الحرس الوطني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء أمس في الملعب الألومبي بالعاصمة نواكشوط.

وقد تمكن المهاجم "جوب بوبكر" من افتتاح باب التهديف مع نهاية شوط المباراة الأول للنادي البرتقالي.

ومع مطلع الشوط الثاني بدا أن البرتقالي بات متعطشا لإحراز مزيد من الأهداف وتمكن المهاجم "صلاح مارجي" من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ومع نهاية المباراة وفي الدقيقة 85 أكمل المهاجم "أدم" عقد الثلاثية ، وعمق من جراح الحرس وسجل الهدف الثالث ، وبعد بثلاث دقائق أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه اللاعب سي عبد الرحمن من الحرس.

وبهذا الفوز الهام يتمكن نادي "أف س نواذيبو" من العودة بثلاث نقاط ، ويرفع رصيده إلى 7 نقاط ، ويحتل الرتبة الثانية في ترتيب الفرق في الدوري الممتاز.