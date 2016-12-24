السفير الفرنسي يزور نواذيبو

تاريخ الإضافة: الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2015 16:16

السفير الفرنسي التقي العمدة المساعد لبلدية نواذيبو وتباحث معهالأخبار(نواذيبو) - وصل صباح الخميس 08 أكتوبر 2015 إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو السفير الفرنسي جيول مايير في مستهل زيارة رسمية للمدينة.

وبدأ السفير الفرنسي زيارته بلقاء العمدة المساعد لبلدية نواذيبو حيث أجرى معه مباحثات تطرقت لسبل تطوير الشراكة بخصوص الشأن البلدي وفق مصادر في البلدية.

وتقول مصادر لوكالة الأخبار إن السفير سيشرف مساء اليوم على حفل لتوزيع هدايا من منظمات فرنسية غير حكومية على رياض الأطفال التابعة للبلدية على مستوى المدينة.