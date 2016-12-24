الأكاديمية البحرية تطلق عامها الدراسي بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2015 15:57

الأخبار (نواذيبو) - أطلقت الأكاديمية البحرية التابعة للأركان العامة للجيوش في العاصمة الاقتصادية نواذيبو صباح اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 عامها الدراسي بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والطواقم التدريسية للأكاديمية.

وقال القائد المساعد الأكاديمية أممه ولد محمد بوي إن المؤسسة العسكرية الناشئة تمتلك 5 مؤسسات تعليمية ، وتتميز بالمثابرة والجدية لطواقمها ، وتمضي قدما في تنفيذ المهام التى الموكلة إليها.

وأعرب ولد محمد بوي عن ارتياحه للظروف التى انطلق فيها العام الأكاديمي معتبرا أنها اتسمت بالانضباط والإلتزام العسكري.

أما مدير المعهد العالي لعلوم البحار محفوظ ولد الطالب فقد أكد على أن معهده يسعى لتحقيق رسالته من خلال تقديم تعليم عالي الجودة ، وتكوين نوعي مرتكز على الدقة والمنهجية ، والصرامة العلمية كما أنه يتبع معايير دقيقة عبر التقويم الذاتي ، ويتطلع نحو الرقي والتقدم.