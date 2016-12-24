مواجهات قوية في الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2015 23:31

أجرى نادي أف س نواذيبو أخر حصصه التدريبية في الملعب البلدي استعداد للمواجهة يوم غد (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - تحبس الجماهير الرياضية بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو أنفاسها في انتظار مواجهات قوية في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز مساء الجمعة 30 أكتوبر 2015 على مستوى المدينة.

وهكذا سيستقبل نادي "أف س نواذيبو" على أرضه وأمام جماهيره نظيره من الجيش الوطني في مباراة تبدو قوية وهامة للفريقين.

النادي البرتقالي يتوق إلى انتزاع نقاط المباراة لكن المفاجئة تبقي قائمة في ظل منافس قوي مما يجعل المباراة تبقي مفتوحة على كل الاحتمالات.

فيما يستعد نادي اسنيم الجريح لإستقبال نظيره من الحرس يوم السبت 30 أكتوبر في الجولة الرابعة من الدوري وسط امال بان يستعيد النادي المعدني توازنه بعد الهزيمة الثقيلة التى لحقت به في الجولة الثالثة حين مني برباعية في شباكه من قبل المتصدر"نادي تفرغ زينه".