نواذيبو يسحق الجيش بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2015 22:09

يواصل نادي أف س نواذيبو عروضه القوية وسحق الجيش بثلاثية مساء اليوم (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - سحق نادي "أف س نواذيبو" ضيفه من الجيش الوطني بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

وعرف شوط المباراة الأول تسجيل ثلاثة أهداف لنادي أف س نواذيبو ألغاها الحكم بداعي التسلل ليحافظ الفريقان على شباكهما نظيفة.

وقد تمكن المهاجم "حمود" من فك شفرة دفاع الجيش ، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 60 من عمر اللقاء وسط فرحة هستيرية لمدرب النادي وطواقمه الفنية التى أدت رقصات من الفرح.

وفي الدقيقة 75 من عمر اللقاء تمكن المهاجم "ماما أنياس" من الإجهاز على أحلام الجيش بتسجيله للهدف الثاني بطريقة رائعة ليلهب حماس الجماهير الرياضية التى تفاعلت مع الهدف.

وفي الدقيقة 90 سجل اللاعب الكاميروني "أمبالا" الهدف الثالث معلنا بذلك عن فوز عريض للنادي البرتقالي في الجولة الرابعة ، وانتزاعه لصدارة الدوري بعد العروض القوية التى قدمها.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب الجيش رقم 16 مع نهاية المباراة.

ومن المنتظر أن يحل نادي الحرس ضيفا على النادي المعدني (اسنيم) في مباراة تبدو مهمة للفريقين.