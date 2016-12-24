تأخر رواتب عمال بلدية نواذيبو 7 أشهر

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2015 23:20

عمدة نواذيبو محمد ولد معطل قال إنه يطالب الدولة بمتأخرات بلغت 610 مليون أوقية)عمدة نواذيبو محمد ولد معطل قال إنه يطالب الدولة بمتأخرات بلغت 610 مليون أوقية)الأخبار(نواذيبو) - قالت مصادر إدارية في بلدية نواذيبو إن العمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر وسط تفاقم معاناتهم بشكل غير مسبوق.

 

وأشارت المصادر التى أوردت النبأ ل"الأخبار" إلى أن العمال باتوا محبطين جراء تأخر صرف رواتب العمال لفترات فلكية وسط مخاوف من استمرار تأخرها لأشهر قادمة.

 

ونبهت المصادر إلى أن العمال سبق وأن بعثوا برسائل إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزير الداخلية من أجل مساعدتهم في صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

 

وكان عمدة نواذيبو محمد ولد معطل قد قال في تصريحات سابقة إن بلديته تطالب الدولة ب 610 مليون أوقية.


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