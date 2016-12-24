مناديب بلدية نواذيبو يطالبون برواتبهم ويلوحون بالتوقف

تاريخ الإضافة: الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2015 15:55

الرسالة التى بعث بها مناديب عمال بلدية نواذيبو (تصوير الأحبار) الأخبار(نواذيبو) - طالب مناديب عمال بلدية نواذيبو الحكومة الموريتانية بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر وسط تفاقم معاناتهم بشكل كبير.

وقال المناديب في رسالة بعثوا بها إلى السلطات المحلية إنهم قرروا التوقف عن العمل لمدة ساعتين من 8 إلى 10 يوم 16 نوفمبر الجاري في كافة المرافق التابعة للبلدية من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم المتفاقمة.

وأشار المناديب إلى أنهم بعثوا بالعديد من الرسائل إلى سلطة الوصاية والعمدة ووزير الداخلية ، وكذلك بعثوا برسائل شفوية إلى البعثات الحكومية التى زارت المدينة حول تأخر رواتبهم التى دخلت في الشهر الثامن دون أن تصرف.