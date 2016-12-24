نواذيبو:نقابات تعليمية تتمسك بالقطع الأرضية وتعلن الاحتجاج

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2015 23:09

جانب من المؤتمر الصحفي لإتحاد المدرسين في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أعلن رؤساء أقسام النقابات التعليمية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو تمسكها بمطلب القطع الأرضية ، وعدم التراجع عنها معلنين عن خطوات تصعيدية في نهاية الشهر.

وقالت النقابات في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قرروا التوقف عن العمل يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 لمدة 4 ساعات ، وكذلك توقف مماثل في 24 نوفمبر لنفس المدة.

بدوره رئيس اتحاد المدرسين سيد محمد ولد بوشارب اعتبر أن مطلب القطع الأرضية بات محل اجماع في أوساط الأسرة التربوية ، ولذا قرروا اتخاذ قرار التوقفات الجزئية.

بدوره النقابي كيسي مامادو اعتبر أن غلاء الإيجار بات كابوسا يؤرق المدرسين ويستنزف جيوبهم الفارغة أصلا مما دفعهم إلى المضي قدما في مواصلة المشوار النضالي.

أما النقابي سيدي باب ولد صالحي فقد اعتبر أن مطلب القطع الأرضية تحول من كونه مطلبا إلى التزاما حيث تم توقيع محضر اتفاق بين النقابة الوطنية للمعلمين والدولة في 2012 معتبرا أن عام 2016 هي سنة الحصول على قطع أرضية.

بدوره منسق أساتذة نواذيبو المعلوم ولد أوبك قال إنهم يعلقون امالا عريضة على زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تلبية مطلبهم المتمثل في القطع الأرضية ، ويعتبرون أنه سيلبي مطلبهم لتكتمل فرحة المدرسين في ذكري الاستقلال.

وقال ولد أوبك إن سلسلة الوقفات الإحتجاجية المزمعة هي تتويج النضال من أجل الحصول على قطع أرضية باتت مطلبا لاتراجع عنها.

بدوره منسق أساتذة التكوين الفني ابراهيم ولد محمود اعتبر أن سلسلة الاحتجاجات ليست سوى مطالبة بتحقيق مطلب ملح للمدرسين.