ولد عبد العزيز يصل نواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 أيار 2016 18:55

حطت هذه الطائرة في مطار نواذيبو قبل نصف ساعة وهي تقل الرئيس ووفده (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم إلى العاصمة الاقتصادية قادما من تركيا.

واستقبل الرئيس في مطار نواذيبو الدولي من قبل قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد الغزواني ووزيري الداخلية والدفاع والسلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والمنتخبين بالمدينة.

ووصل الرئيس إلى مقر إقامته بالمدينة في حي "أكراع النصراني" في قلب المدينة.

بعد منعهم من دخول المطار اضطر الإعلاميون إلى استعمال سيارتهم للتصوير من خارج المطار (تصوير الأخبار)وكان لافتا هذه المرة في زيارة الرئيس منع وسائل الإعلام من دخول المطار وسط خيبة أمل في صفوف الإعلاميين.

وقال الإعلاميون إنهم وبالرغم من حصولهم على بطاقات من وزارة العلاقات مع البرلمان إلا أنهم ظلوا يتسكعون قبالة المطار حتى خروج الرئيس.