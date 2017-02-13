اسنيم يستقبل الحرس ونواذيبو يواجه الجيش بالدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الجمعة, 20 كانون2/يناير 2017 23:11

جانب من الملعب البلدي في مدينة نواذيبو الأخبار(نواذيبو) - تحبس الجماهير الرياضية أنفاسها في انتظار المباراة المرتقبة بين النادي المعدني (اسنيم) وضيفه الحرس الوطني.

اللقاء يكتسي أهمية بالغة للنادي المعدني والطامح إلى استعادة أمجاده الضائعة والحفاظ على سمعته بعد أن أنهي جولات الذهاب متأخرا في الرتبة 8,

يدخل اسنيم المباراة وعينه على نقاط المباراة الثلاثة من أجل الظفر بها من أجل رفع عدد نقاطه والإستفادة من عاملي الأرض والجمهور فيما يسعى نادي الحرس ‘إلى استغلال الوضعية التى يمر بها النادي المعدني وخطف نقاط المباراة.

وفي الوقت الذي يلعب فيه اسنيم في الملعب البلدي يحزم غريمه التقليدي (أف س نواذيبو) أمتعته ويغادر إلى العاصمة نواكشوط من أجل لقاء نظيره من الجيش.

وضعية النادي البرتقالي ليست على مايرام بالرغم من أنه أجرى تحضيرات في فترة توقف الدوري ببطولة ودية ، وعزز صفوفه بلاعبين جدد أجانب على رأسهم قائد منتخب السنغال للمحليين وحديث واسع عن قرب انضمام نجم المنتخب الوطني مولاي أحمد خليل (بسام).

لقاء الجيش يعد مهما بالنسبة للنادي البرتقالي ولاعبيه الجدد من أجل تحقيق الفوز في أولى مباريات الإياب.

وفي سياق متصل قررت المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بمدينة نواذيبو نقل المباريات مباشرة من الملعب البلدي.

وقال مصدر إداري في المحطة إن الإستعدادات الفنية انتهت ، ووضعوا اللمسات الأخيرة من أجل أن يتم نقل المباريات عبر أثير المحطة الإذاعية في المدينة الاقتصادية.