ولد أمبارك إلي القاهرة للقاء السيسي

تاريخ الإضافة: الأحد, 07 أيلول/سبتمبر 2014 10:20

الأخبار (نواكشوط) – غادر وزير الزراعة الموريتاني ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار العاصمة الموريتانية نواكشوط إلي مصر للقاء المشير عبد الفتاح السيسي، مع وفد من قطاعه.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الوزير يحمل رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي أخيه عبد الفتاح السيسي، وإن مدير المركز الوطني للبحث والتنمية الزراعية السيد باب احمد ولد النقر، ومنسق برنامج زراعة القمح السيد احمد سالم ولد المراكشي سافرا معه في نفس الرحلة.