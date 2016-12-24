محامي ولد هيدالة: موكلي معرض لإعاقة أبدية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 10 أيلول/سبتمبر 2014 13:59

سيدي محمد بن هيدالهسيدي محمد بن هيدالهالأخبار (نواكشوط)- قال المحامي  زايد المسلمين بن ماء العينين إن موكله سيدي محمد بن هيدالة تدهورت صحته منذ أيام بسبب أمراض باطنية وآلام في الرجلين جعلته مقعدا بسبب عدم نزع الأدوات الحديدية لجبر الكسور   برجله والتي كان ينبغي نزعها منذ 2010  من الطبيب البلجيكي الذي ركبها ولم يقع ذلك.

 

وأضاف بن ماء العينين   أن رئيس المحكمة الجنائية أمر بمعاينته وفحصه فحصا دقيقا من طبيبين مختصين وقد توصلا إلي خطورة إصاباته المرضية المتعددة، مما حدا بهما إلي التوصية بنقله إلي  مكان أكثر قدرة علي علاجه العاجل ، وهو ما اصدر به رئيس المحكمة الجنائية قرارا تكلفت النيابة العامة بتنفيذه، إلا أنه لا وسائل تتوفر لعلاجه في الوطن، فأمراض القولون المزمن وارتفاع الضغط مع انخفاض نسبة السكر  اللتين لا تتجاوبان للأدوية تحتاجان  إلي وسائل لكشفها أكثر تطورا.

 

أما حديد جبر الكسور فلا يمكن نزعه إلا من الطبيب الذي قام بتركيبه وإذا لم ينزع في أسرع وقت فان إعاقة الحركة ستكون  أبدية وسيكون المعني مقعدا إلي الأبد وهو في عز شبابه


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