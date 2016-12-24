سقوط نواذيبو وتعادل اسنيم

تاريخ الإضافة: الأحد, 14 كانون1/ديسمبر 2014 13:11

الأخبار(نواكشوط)- سقط نادي "أف س نواذيبو" أمام نظيره من الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعمها أمس بالملعب الأولومبي فى افتتاح الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

 

ولم يستطع النادي البرتقالي الصمود في وجه ضيفه ، واستقبلت شباكه هدفين ليتجرع هزيمة جديدة خارج الديار ، وتتفاقم معاناته بعد إعادة بناء الفريق ، ويتجمد رصيده عند 8 نقاط.

 

واكتفي النادي المعدني (اسنيم) بالتعادل السلبي أمام "كمل" في روصو ويتقاسم معه نقاط المباراة ويرتفع رصيده إلى 17 نقطة.


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز