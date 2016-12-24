نواذيبو: محاكمة ولد امخيطير الثلاثاء المقبل

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 17 كانون1/ديسمبر 2014 15:42

الأخبار(نواذيبو)- أعلنت المحكمة الجنائية في مدينة نواذيبو عن عقد دورة جنائية استثنائية يوم الثلاثاء 23 دسمبر 2014 لمحاكمة كاتب المقال المسيئ محمد الشيخ ولد امخيطير.

وحسب إعلان علق على قصر العدل بالمدينة صادرعن كتابة الضبط فإن التهمة الموجهة لولد امخيطير هي الإستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمات الله.

وكان ولد امخطير قد اعتقل في يناير الماضي بسبب مقال مسيئ إلى الرسول الكريم أشعل موجة غضب غير مسبوقة في المدينة ، وعرفت انتفاضة شعبية منددة بالمقال.