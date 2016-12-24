لجنة محلية للصفقات ببلدية نواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 17 كانون1/ديسمبر 2014 19:23

الأخبار(نواذيبو)-صادق المجلس البلدي في العاصمة الاقتصادية ب 11 مستشارا على لجنة محلية للصفقات وسط مقاطعة 10 مستشارين لحزب الكرامة.

كما صادق المجلس في اجتماعه صباح الخميس على الميزانية الأصلية ل 2015 والبالغة مليار و300 مليون أوقية ، وكذالك محضر اجتماع 14 نوفمبر 2014.

وشملت اللجنة المحلية للصفقات مستشارين بلديين والمدير الإداري والمالي بالبلدية وأمينها العام.

وقال مصدر من مستشاري الكرامة لوكالة الأخبارإن سرعة المصادقة على الميزانية الأصلية أمر غريب، وكان من المفروض أن تأخذ وقتا للنقاش.