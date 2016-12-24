الكونكورد يطيح باسنيم وينفرد بصدارة الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: السبت, 20 كانون1/ديسمبر 2014 23:24

تمكن نادي الكونكورد من الفوز والإنفراد بصدارة الدوريالأخبار(نواذيبو)- أطاح نادي الكونكورد بنظيره اسنيم بهدف دون رد في القمة الكروية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم السبت 20 دسمبر 2014 بمدينة نواذيبو.

وتمكن الضيوف من خطف هدف المباراة في نهاية شوط المباراة الأول عن طريق المهاجم (20) بعد هجمة منسقة انتهت في أحضان شباك حارس نادي اسنيم.

ومع مطلع شوط المباراة الثاني حاول النادي المعدني استعادة توزانه ، وكثف من هجماته ، وحصل على ضربة جزاء غير أنه فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل وسط خيبة أمل الجماهير الرياضية المشجعة.

وبعيد تضييع النادي لضربة جزاء استغل الكونكورد الفرصة وكاد أن يضاعف معاناة اسنيم ويعمق من جراحه لولا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة.

وأظهرت المباراة التى جمعت قطبا كرة القدم ضعف النجاعة الهجومية للنادي المعدني الذى أثرت عليه بعض الغيابات والتى على رأسها نجمه وصانع ألقابه "أعثمين".

ولم تجد التغييرات التى أجراها مدرب النادي المعدني بيرام كي في إدراك التعادل وتلقي أول هزيمة على أرضه وأمام جماهيره ، وأفسح المجال أمام الكونكورد لإنتزاع النقاط الثلاثة للمباراة.

وشكلت انبعاثات دقيق السمك المعروفة محليا ب"موكا" أكبر مزعج للجماهير الرياضية التى أزكمت أنوفها ، وارتفعت أصواتها بفعل الروائح الكريهة في الملعب البلدي الواقع في قلب المدينة.

وتنتظر الجماهير الرياضية يوم غد القمة الكروية الثانية والتى من المقرر أن تجمع نادي "أف س نواذيبو" الجريح مع نادي "تفرغ زينه" في لقاء كروي واختبار جديد للنادي البرتقالي.

وتأمل الجماهير الرياضية في أن يتمكن النادي البرتقالي من تجاوز ضيفه وتحقيق فوز جديد يستعيد من خلاله نغمة الإنتصارات.