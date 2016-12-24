ولد لبو: نسعى للتعريف بالتراث البحري لنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 31 كانون1/ديسمبر 2014 21:36

جانب من تجوال والي نواذيبو في جناح المدينة الذى سيعرض في شنقيط (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- اعتبر مندوب وزارة الثقافة والصناعة التقليدية محمد إلمامي ولد لبو أن مشاركة العاصمة الاقتصادية نواذيبو في مهرجان المدن القديمة من شأنها التعريف بالتراث البحري المتنوع للمدينة.

وقال المندوب في تصريحات لوكالة الأخبار إن المندوبية حرصت على تقديم مختلف أشكال التراث البحري والأدبي للمنطقة من أجل التعريف به في التظاهرة السنوية في المدن القديمة.

ويشمل جناح نواذيبو المزمع أن يشارك في النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة جانب للصناعة التقليدية والتراث البحري ، وأهم أعلام المنطقة علاوة على أرشيف نادر من صور للمدينة.

بدوره والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يورا زار الجناح المخصص للمدينة قبيل مغادرته للمدينة ، وتجول في أروقته ، وقدمت له شروح مفصلة عن أهم محتوياته.

وطالب الوالي القائمين على الجناح وأن يكونوا سفراء للمدينة من حيث التمثيل وأن يقدموا النموذج الحسن في التظاهرة التى ستحتضنها شنقيط.