نواذيبو يقلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية

تاريخ الإضافة: الأحد, 11 كانون2/يناير 2015 21:28

تمكن النادي البرتقالي من هزيمة الشرطةالأخبار(نواذيبو)- قلب نادي "أف س نواذيبو" تأخره بهدف أمام نظيره من الشرطة الوطنية إلى فوز عريض بثلاثة أهداف في ختام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا.

الضيوف كانوا سباقين إلى إحراز الهدف الأول بعد أن منح لهم دفاع "أف س نواذيبو" هدية من ذهب تمكن مهاجم الشرطة (11) من تحويلها إلى هدف رائع غير أن فرحة الشرطة لم تعمر طويلا حيث تمكن نجم نواذيبو (ادم) من إدراك هدف التعادل.

وقبيل نهاية شوط المباراة الأول عاد نفس المهاجم ليسجل الهدف الثاني للنادي البرتقالي معلنا بذالك عن تقدم النادي.

ومع شوط المباراة الثاني حاولت الشرطة إدراك التعادل ، وكثفت من رحلاتها الهجومية غير أن أحلامها تبخرت بعيد تمكن "ادم" من تسجيل الهدف الثالث.

وكانت العريضة رحيمة بنادي الشرطة حيث اهتزت مرتين ، وكاد النادي البرتقالي أن يعمق جراح ضيفه بهدفين محققين غير أن العارضة حالت دون ذالك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي البرتقالي إلى 15 نقطة ، ويستعيد مجددا نغمة الإنتصارات ، وهذه المرة من ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة إلى أن يستعيد ناديها توازنه بعد أسابيع من التعثر.