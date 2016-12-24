نواذيبو يختار مدربا جديدا

تاريخ الإضافة: الخميس, 29 كانون2/يناير 2015 22:44

هل ينجح المدرب الجديد موسي قاسم في إعادة بناء الفريق ؟الأخبار(نواذيبو)- أعلنت إدارة نادي "أف س نواذيبو" رسميا إعادة موسي قاسم خلفا للمدرب الكاميروني موريل أنجيون سك الذى أقالته قبل أيام.

وقال مصدر خاص من الإدارة لوكالة الأخبار إنه تقرر اختيار مساعد المدرب سابقا موسي قاسم لتولي الجهاز الفني للنادي البرتقالي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

واعتبر المصدر أن إقالة المدرب السابق جاءت إثر سلسلة النتائج السلبية التى حصدها المدرب والذى لم يتمكن من التأقلم مع الخطة الجديدة التى تبنتها إدارة النادي والتى تعتمد على سياسة احترافية.

واعتبر المصدر أن اجتماعا انعقد مساء الأحد الماضي لتقييم أداء النادي ، وتقرر بالإجماع إقالة مدرب الفريق السابق.

وستكون أول اطلالة للمدرب الجديد غدا أمام منتخب المرابطين في الملعب البلدي ضمن مباراة ودية تجمع حامل لقب الدوري الممتاز مع المنتخب الأول.

وتعرض النادي البرتقالي في جولات الذهاب لتعثر كبير جعله يتعرض لسلسلة هزائم كان آخرها سقوطه المدوي أمام تجكجة في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد وهو ماعجل بإقالة مدربه.