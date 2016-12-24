فوز كاسح للمرابطين على نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 30 كانون2/يناير 2015 20:24

اكتسح المر ابطون في أولى لقاءاتهم الودية نادي أف س نواذيبو ليعمق بذالك جروحه الغائرة فهل يتكرر ذالك مع اسنيم؟الأخبار(نواذيبو)- اكتسح منتخب المرابطين نادي "أف س نواذيبو" بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذى جمعهما مساء اليوم الجمعة 30 يناير2015 ضمن المعسكر التدريبي الذى يخوضه بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وتمكن المرابطون من افتتاح باب التهديف في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب 23 قبل أن يتمكن مهاجم "أف س نواذيبو" "ادم" من إدراك هدف التعادل ، ويسجل بعد ذالك الهدف الثاني بعد هجمة منسقة مع نهاية شوط المباراة الأول.

ومع مطلع الشوط الثاني انهار النادي البرتقالي أمام الماكينات الهجومية للمرابطين الذى أربك دفاعات النادي الجريح ، وسجل 4 أهداف تناوب على تسجيلها "ابقيلي" و"الدن".

وكان لافتا حضور رئيس اتحادية كرة القدم أحمد ولد يحي والجهاز الفني للفرق والمئات من الجماهير التى تدفقت على الملعب البلدي.