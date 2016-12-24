التكتل يحذر من مغبة معاقبة الحركة العمالية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 03 شباط/فبراير 2015 16:18

فيدرالية تكتل القوي الدمقراطية في نواذيبو النظام بتحويل الشركة إلى بقرة حلوب (تصوير الاخبار)الأخبار(نواذيبو)- حذرت فيدرالية حزب تكتل القوى الدمقراطية بمدينة نواذيبو شركة اسنيم من مغبة معاقبة الحركة العمالية العادلة ، محملا إياها مسؤولية أي تدهور قد ينجم عن سوء تسيير الأزمة ، معلنا مساندته ووقوفه بحزم إلى جانب عمال اسنيم.

وقالت الفيدرالية في بيان أصدرته زوال اليوم وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إن مطالب عمال اسنيم عادلة ونزيهة أما التبرير المقدم من طرف إدارة الشركة بمواجهتها مشاكل جمة فهو واه لأن ذالك لم يمنع الإدارة من تبديد أموال المؤسسة في مشاريع بعيدة كل البعد عن مهامها ومصالح عمالها حيث أصبحت اسنيم وشركاتها الفرعية ومؤسستها الخيرية بقرة حلوب في يد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورجال أعماله حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أنه بدل البحث عن حلول عبر الحوار الجاد قامت إدارة اسنيم بتهديد العمال وتعليق مناديبهم، وتحريض السلطات الإدارية على قمع احتجاجاتهم السلمية في خرق واضح للدستور وقوانين ونظم الاتفاقيات الجماعية التي وقعت عليها موريتانيا والتي تضمن حق الإضراب.