عمال يشكون فصلهم من قبل الشركة الصينية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 شباط/فبراير 2015 15:17

الأخبار(نواذيبو)- اشتكي العديد من العمال من ما أسموه ب"الفصل التعسفي" الذى تعرضوا له على يد الشركة الصينية "بولي هوندونك" في مدينة نواذيبو أمس دون أدني سبب حسب قولهم.

وقال العمال في رسالة إلى مفتشية الشغل حصلت "الأخبار" على نسخة منها إنهم كانوا يعملون بهذه الشركة بانتظام ، ولم يسبق أن قصروا في عملهم إلى صدور القرار الذى صدر من طرف الحكومة بزيادة الوقت من 8 ساعات إلى 9 ساعات.

واعتبر العمال أنهم أصبحوا يعملون 9 ساعات في كل يوم إلى غاية 22/12/ 2014 حيث أصبحوا يشتغلون 12 ساعة دائمة ، وفي 2 فبراير 2015 اشتغلوا 8 ساعات بالرغم من امتناع مشغلنا عن دفع منحة السلة ، وكذالك الوقت الإضافي الزائد على الوقت الإعتيادي.

وأشار العمال إلى أنهم فوجئوا يوم أمس ، وبعد انتهاء عملهم تم إشعارهم بفصلهم من العمل بدون أدني سبب نعلمه أو تذكره.