نواذيبو: عمال يطالبون بتحقيق مطالبهم ويلوحون بالإضراب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 شباط/فبراير 2015 15:09

الأخبار(نواذيبو)- دعا مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) الإداري المدير العام للشركة إلى تلبية مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور ، وتطبيق محضر الإتفاق الموقع في 3 مارس 2014 بأزويرات ، وصرف علاوات الإنتاجية ومنح راتبين للمتقاعدين.

 

وقال المناديب في إشعار بالإضراب أودعوه زوال اليوم 11 فبراير 2015 وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إنه بعد مرور 10 أيام ولم تلب مطالبهم فإنهم سيتوقفون عن العمل لساعتين من 7 إلى 9 في أيام 25 – 26 – 27 في المؤسسة على مستوى نواذيبو.

 

وأشار العمال في إشعارهم إلى أنه إذا لم تتحق المطالب فإنهم سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من 2 مارس 2015 حتى تتحقق مطالبهم وفق الإشعار


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز