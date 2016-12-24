كتاب الضبط يبحثون سبل تطوير المهنة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 25 شباط/فبراير 2015 17:33

جانب من حفل افتتاح كتاب الضبط صباح اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- ناقش العديد من الفاعلين القضائيين والخبراء القانونيين في مدينة نواذيبو مكانة كتابة الضبط في إصلاح القضاء ضمن الذكرى السادسة لتأسيس النقابة الوطنية لكتاب الضبط بموريتانيا.

وشملت الذكرى التى احتضنتها العاصمة الاقتصادية اليوم الأربعاء 25 فبراير 2015 سلسلة من المحاضرات والورشات أنعشها متخصصون وحضرتها الأسرة القضائية والسلطات الإدارية بالمدينة.

وقال رئيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط بدائرة استئنافية نواذيبو سيد محمد ولد اخليه لوكالة الأخبار إنهم سيبحثون التعريف بدور ومكانة كتاب الضبط باعتبارهم العمود الفقري في عملية التقاضي بشكل عام.

وأضاف ولد اخليه أن اليوم الذى نظموه سيكون حافلا بسلسلة من الورشات والمحاضرات ، وسيكون فرصة لمراجعة التنظيم القضائي والنظام الاساسي للقضاء ، ومراجعة بعض الإختلالات الموجودة في المسطرة القضائية.

واعتبر أن نشاطهم سيتوج بمجموعة من التوصيات ستقدم إلى الجهات المعنية كمساهمة النقابة في تعزيز واصلاح القضاء الذى يمر حتما من بوابته الرئيسية والمتمثلة في كتاب الضبط.