نشطاء 25 فبراير يحتجون بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 25 شباط/فبراير 2015 21:49

اختار الناشطون في ذكراهم تشييع جثمان أطلقوا عليه الثروة السمكية (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- احتج ناشطون في حركة 25 فبراير زوال اليوم بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو في الذكرى الرابعة لتأسيسهم.

ورفع النشطاء المحتجون لافتات تنتقد سياسة الحكومة واستفحال ظاهرة استشراء الفساد في مختلف قطاعات الدولة ، وتردي الخدمات الأساسية ، وانتهاك كرامة المواطن حسب تعبيرهم.

وحمل المحتجون نعشا أطلقوا عليه "الثروة السمكية" ، وتوجهوا به صوب الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك من أجل أداء الصلاة عليه ، معتبرين أن الثروة السمكية باتت في خبر كان بحسب قولهم.

وندد المحتجون بما آل إليه وضع هذه الثروة التى كانت كافية للبلد غير أنها نهبت ولم تعد موجودة حسب قولهم.

وتدخل عناصرمن الشرطة أثناء تواجد النشطاء أمام مقر الشركة لتفريقهم بالقوة وصادروا ميكرفونهم والنعش الذى كانوا يحملون.