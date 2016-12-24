تعثر أولي جولات الحوار بين مناديب العمال واسنيم

تاريخ الإضافة: الجمعة, 27 شباط/فبراير 2015 20:12

الأخبار(نواذيبو)- أسدل الستار قبل قليل على أولي جولات مفاوضات الحوار بين مناديب عمال اسنيم ومدير المصادر البشرية بمدينة نواذيبو دون التوصل لإتفاق ينهي الأزمة المتفاقمة منذ أسابيع.

وقالت مصادر نقابية لوكالة الأخبار إن المفاوضات المسائية التى استغرقت ساعات لم تسفر عن شيء ملموس حيث أصر المناديب على عودة زملائهم المفصولين من العمل في أزويرات كشرط أساسي فيما طالب مدير المصادر البشرية بفك الإضراب للدخول في الحوار.

ونقلت المصادر عن مدير المصادر البشرية قوله إنه سينقل طلب المناديب إلى المدير العام للشركة، ويلتقيه بشأن شرط المناديب المطروح.

واعتبرت المصادر أنهم سيعقدون جولة جديدة وسط مساعي لنقل المفاوضات إلى ازويرات من أجل التوصل لإتفاق.

وكان المدير العام للشركة قد أجري سلسلة لقاءات مع كبار مديريه ، وبحث معهم القضية في ظل اقتراب الموعد الذى أعلنه المناديب للدخول في اضراب مفتوح صباح الإثنين المقبل في مدينة نواذيبو.

ودخل عمال اسنيم في نواذيبو في حراك تصعيدي قبل أن تستدعهم الشركة زوال أمس للحوار من أجل حلحلة قضيتهم.