أول أيام الإضراب المفتوح لعمال اسنيم بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015 20:17

العمال في أول صباحات الإضراب المفتوح في مقرهم بمدينة نواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- يواصل عمال اسنيم في مدينة نواذيبو أول يوم من أيام الإضراب المفتوح وسط تزايد أعداد المنخرطين فيه ، وحماس كبير للمشاركين.

وأكد المناديب تمسكهم بفتح مفاوضات مع زملائهم في أزويرات ، ونجاح إضرابهم المفتوح الذى شرعوا فيه منتصف الليلة البارحة ، معتبرين أن المئات من العمال التى احتدشت اليوم رد عملي على المشككين.

وقال المناديب في حديث مشترك مساء اليوم من أمام مقرهم في حي "كانصادو" في المدينة لوكالة الأخبار إن الجميع يدرك مدى مسؤوليتهم ، وجنوحهم إلى الحوار غير أن مشغلهم هو من رفض ذاك حسب قولهم.

وأعرب العمال عن انصياعهم للقانون واحترامهم له ، مؤكدين أن حديث حاكم نواذيبو إليهم بكون عملهم مسيس لم يستوعبوه رغم أنهم جلسوا على طاولة الحوار الليلة البارحة إلى آخر ساعة واتفقوا غير أن الشركة هي من رفض، معربين عن استغرابهم من رميهم بالتسييس بعد ذاك حسب تعبيرهم.

وقال المناديب إنهم مشكلتهم مع مشغلهم وليست مع أي طرف أخر ، وهو مايريدون أن يفهمه الجميع بشكل واضح حسب قولهم.

حضور نسوي...

أصرت النساء على المرابطة في ساعات الزوال من أجل المشاركة في الإضراب (تصوير الأخبار)استقطب الإضراب في يومه الأول العشرات من النسوة اللواتي قدمن من مختلف قطاعات اسنيم.

ورابطت النسوة من ساعات الصباح الأولي إلى المساء من أجل تأكيد مشاركتهن في الإضراب ، واعتبار أن الشركة لاتزال تصر على عدم فتح حوار مع العمال.

وقالت مضربات لوكالة الأخبار إن المرأة المضربة تريد أن تقدم النموذج الحي حيث تشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في رحلة البحث عن الحقوق وفق تعبيرهن.

وتقول مصادر نقابية إن العمال يبحثون سبل ايجار منازل لإيواء المضربين في حالة عدم السماح لهم بالتجمهر أمام المقر المركزي لهم في نواذيبو، معتبرة أن مشكلتهم ليست إلا مع مشغلهم.

حماس وتبرعات...

أدت النساء رقصات وسط مساندة المضربين (تصوير الأخبار)شكلت الساعات الأولي من حلول الإضراب في منتصف الليلة البارحة تنظيم طقوس واحتفالات من قبل المضربين ، حيث عمدت بعض النسوة إلى تقسيم وجبات غذائية على المضربين ، وصناعة الشاي في مشهد احتفالي حسب نقابيين.

فيما بدا الحماس أكبر على محيا المضربين في ساعات الصباح الأولي حيث تدفقوا على مقرهم المركزي حيث الزغاريد المرحبة بتماسك العمال ووقوفهم صفا واحدا.

وقد أعلن عمال عن فتح باب التبرعات حيث انهالت عليهم من قبل المضربين من أجل المساهمة في توفير مستلزمات للمضربين.