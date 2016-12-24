معلمون يتظاهرون في إدارة التعليم بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2015 14:03

الأخبار(نواذيبو)- تظاهر زوال اليوم العشرات من المعلمين في باحة الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو للمطالبة بتلبية مطالبهم.

ورفع المعلمون المنخرطون تحت يافطة النقابة الوطنية للمعلمين شعار " أنامعلم وأفتخر".

واعتبر المعلمون أن الوقت حان من أجل إعادة الاعتبار للمعلم ، ورفع مكانته ، وتبجيله بدل تجاهله ، وعدم اعتباره بفعل طغيان النظرة المادية التى تجتاح المجتمع حسب قولهم.

وقال المعلمون إنهم يطالبون السلطات التربوية بتلبية مطلبهم الملح والمتمثل في إلغاء السبت من الجدول الدراسي ، ومنح السكن وعلاوة البعد لكافة المعلمين.

بدوره المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للمعلمين سيدي باب ولد صالحي اعتبر أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف إلغاء يوم السبت من الجدول بعد أن طالبوا به ولم يتحقق.

وقال ولد صالحي إن المعلم صاحب رسالة نبيلة وشريفة ، ويجب أن يعتز بها ويستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه فهو العمود الفقري لأي تنمية ناجحة فهو صانع الأجيال ومربيها على المبادئ.

واستغرب ولد صالحي إدماج السبت في الجدول الدراسي دون استشارة النقابات معتبرا الأسلوب أقرب إلى الأوامر العسكرية منها إلى التشاور الذى يجب أن يطبع علاقة الوزارة بالنقابات وفق تعبيره.

شاي للمعتصمين...

بدورها الإدارة الجهوية للتهذيب قدمت دعما للمعتصمين من خلال الشاي ، وطفق المدرسون يتدفقون من أجل الحصول على كاسيات الشاي في يومهم الإحتجاجي.

وقال المحتجون إن شرب كاسات الشاي قد يكون مغريا بالجلوس في الراحة والخلود إلى الدعة لكنه عموما إكرام من الإدارة دأبت عليه لكل من يزورنها على غرار عادات وتقاليد المجتمع الموريتاني أرادت إحياءه.

وردد المحتجون من المعلمين شعارات تؤكد تمسكهم بمطالبهم ، وضرورة تلبيتها من أجل إرضاء المعلمين الغاضبين جراء تجاهل أصواتهم.

بعثت الإدارة بكاسات الشاي إلى المعتصمين (تصوير الأخبار)

ولم يغب المفتشون عن الوقفة الإحتجاجية مما جعل بعض المعلمين يعلق متندرا "يبدو أن المفتشين سيحتجون معكم" فهم من بينكم وهذه خطوة جديدة تشكر" وسط أسئلة من المعلمين عن السر في وجوده ، ودوافعه الحقيقية.

المفتش المقاطعي وصف الوقفة الإحتجاجية بمجرد تضييع الوقت ، وخاطب بعض المعلمين " اذهبوا إلى أقسامكم، فردت عليه احدى المعلمات نحن هنا معتصمين ، فرد لم يعد هذا عمل نقابي" .

غير أن المفتش لم يرق له التجمهر تحت أشعة الشمس الحارقة ففصل الانسحاب من مكان تجمهر المعلمين.

أحد أعضاء الإدارة الجهوية للتعليم محمد الأمين ولد أطوير الجنة خاطب المعلمين في نهاية الوقفة قائلا إن الإدارة تشعرهم بأن مطلبي الـعلاوة والسبت في طريق الحل.

غير أن المعلمين ردوا عليه بأنهم يأملوا أن لايكون الطريق طويلا ، ومليئا بالأشواك غير أن ممثل الإدارة اعتبر أن طوله ليس من اختصاصهم.