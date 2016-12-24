مركزيات نقابية تبحث مع مدير اسنيم سبل حلحلة الأزمة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2015 20:24

الأخبار (نواذيبو)- التقى الأمناء العامون ل 7 مركزيات نقابية زوال اليوم الثلثاء 10 مارس 2015 بالمدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) رفقة مدراء مركزيين في الشركة من ضمنهم مدير المصادر البشرية ومدير الميزانية ، ومدراء آخرين.

وقالت مصادر نقابية لوكالة الأخبار إن الأمناء العامين طالبوا مدير اسنيم بضرورة فتح حوار جدي مناديب العمال ، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على تهيئة الأجواء بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

ونقل المصادر عن مدير اسنيم قوله إنه لايسد الباب أمام الحوار ، ومستعد له غير أن الأمناء العامين شددوا على أن يكون مع ممثلي العمال الشرعيين في إشارة إلى المناديب.

ووصف المصادر اللقاء ب "الإيجابي" بين قادة المركزيات النقابية ومدير الشركة مشيرا إلى أنه استغرق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المصادر أن الخطوات الموالية والمتمثلة في رسم خارطة عمل سيتولاها منسقو المركزيات النقابية على مستوى المدينة من أجل تقريب وجهات النظر بين إدارة الشركة والمناديب بغية فتح حوار يفضي إلى حلحلة الأزمة.

وكان قادة المركزيات النقابية قد وصلوا الليلة البارحة إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو , والتقوا بالسلطات الجهوية والعمال المضربين قبل أن يلتقوا بمدير اسنيم في مدينة نواذيبو.