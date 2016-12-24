عمال بنواذيبو : اسنيم تنكرت لنا وترفض اكتتابنا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2015 15:58

الأخبار(نواذيبو)- اتهمت مجموعة من عمال الجرنالية الذين اجتازوا التكوين في المركز التكوين المهني التابع لأسنيم الشركة بنقض عهدها ، والتملص من اكتتابهم بعد أن استكملوا كافة الإجراءات ، وأجروا الفحوص الكاملة إلا أن توقيع العقود لم يتم لحد الساعة.

واعتبرت المجموعة في حديث مشترك مع "الأخبار" إنهم دفعة تبلغ 40 شخصا أنهت التكوين ، واجتازته بنجاح إلا أن ذلك لم يكن كافيا لترسميهم ليدشنوا بذلك فصلا جديدا من المعاناة في مدينة نواذيبو.

وقال محمد سالم ولد محمد محمود وهو أحد المجموعة إن معاناتهم مضى عليها 7 أشهر دون أن يعرفوا مصيرهم الحقيقي ، وماإذاكانت الشركة قررت التخلي عنهم متسائلا عن السر الحقيقي في امتناع الشركة من الوفاء بإلتزامها.

وأعرب ولد محمد محمود عن خيبة أمله من رفض الشركة من استقبالهم ، وعدم تلقي أي راتب منذ الأشهر السبعة ليتحولوا إلى تائهين في رحلة البحث عن حقوقهم والتى لم يلح أي مؤشرعلى قرب انفراجها.

حرمان من السلف

بدوره العامل محمد ولد المختار قال إن جهود الوالي أسفرت عن منح خيرية اسنيم لهم 200 ألف أوقية كسلف جراء عدم صرف رواتبهم ل 7 أشهر غير أنه حرم منها دون معرفة السبب الحقيقي.

وقال العامل إنه فوجئ بقرار حرمانه من الحصول على المبلغ المالي الذى استفاد منه زملائه مما تسبب في تفاقم معاناته، متسائلا عن السبب الحقيقي في ذلك.

وناشد ولد المختار السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنصافه مما حديث ، وتسريع عملية اكتتابهم من أجل انهاء معاناتهم التى تقترب من شهرها السابع في مدينة نواذيبو.

واعتبر ولد المختار أن زملائه باتوا متسكعين في شوارع نواذيبو بفعل امتناع الشركة عن اكتتابهم ، والتنكر لكل ذلك.

جلب العمالة ...

اعتبر هذا العامل أن من ضمن المجموعة فنيين تم تجاهلهم واستجلبت الشركة العاملين من أزويرات (تصوير الأخبار)وتساءل العمال عن السر في أن تستجلب الشركة عمالة من أزويرات غير مدربة ، ولم تتجاوز فترة التربص ، وتتجاهلهم رغم أن أقل تجربة من منهم 6 سنوات وهناك من لديهم 10 سنوات وبل أكثر من ذلك.

وقال العمال إنهم كانوا يتصورون أن تلجأ الشركة إليهم لتشغيلهم لكفاءتهم وتجربتهم بدل جلب عمالة من خارج المدينة حسب قولهم.