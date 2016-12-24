نواذيبو : تأخر صرف رواتب عمال البلدية ل 3 أشهر

تاريخ الإضافة: الخميس, 19 آذار/مارس 2015 15:48

استنجد عمال البلدية بوزير الداخلية لصرف رواتبهم (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- دعا مناديب عمال بلدية نواذيبو وزير الداخلية الموريتاني إلى التدخل العاجل من أجل مساعدتهم لصرف رواتب عمال البلدية المتأخرة منذ 3 أشهر.

وقال المناديب في رسالة بعثوا بها إلى الوزير قبل فترة وحصلت "الأخبار" على نسخة منها إن وضعية العمال أصحبت صعبة في المدينة ، وازدادت صعوبة بفعل تأخر رواتبهم لأشهر.

وأشارالمناديب إلى أنهم ازاء هذه الحالة الخطرة باتوا محتاجين إلى دعم ومساندة الوزير من أجل الحصول على الرواتب، مشيرين إلى أنهم بذلوا كافة الوسائل والجهود لتسوية القضية وهو مالم يحدث.

وأعرب المناديب عن أملهم في أن تجد هذه الرسالة الصدى المناسب ، ويتم صرف رواتب عمال بلدية نواذيبو بعد تأخر صرفها ل 3 أشهر.