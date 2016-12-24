اسنيم يهزم زمزم ونواذيبو يكتسح سيلبابي

تاريخ الإضافة: الأحد, 05 نيسان/أبريل 2015 09:51

الأخبار(نواذيبو)- خطف نادي اسنيم فوزا شاقا في اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعته أمس في ملعب نواذيبو برسم الجولة 19 من الدوري الممتاز.

المباراة كانت شاقة بالنسبة للنادي المعدني الذى فقد توازنه ، وكاد يسقط في فخ التعادل على أرضه وأمام جماهيره في مقابل أداء رائع لنادي زمزم.

ونجح مهاجم اسنيم "زوما ديارا" في خطف الفوز في الدقيقة 90 من المباراة بعد سلسلة هجمات لتتنفس الجماهير الرياضية الصعداء بعد مباراة مثيرة كشفت عن خلل في أداء اسنيم ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة.

نادي زمزم ظهر بشكل قوي ، واستعرض مهاراته وفنياته ، وأحرج النادي المعدني بشكل كبير الذى كان الأسوأ حظا في اللقاء حيث فشل في ترجمه رحلاته الهجومية إلى أهداف رغم أن العارضة اهتزت أكثر من مرة.

ورغم تحركات كتبيته الهجومية ، وسلسلة التغييرات التى أجراها المدرب "بيرام كي" إلا أن ذالك لم يأت بجديد.

وعلى العكس من ذلك تمكن النادي البرتقالي من ألحاق هزيمة قوية بنادي سيلبابي وتسجيل 3 أهداف ليؤكد بذالك قوة هجومه ، ويرفع رصيده إلى 32 نقطة

الفوز الكاسح للنادي البرتقالي رفع من معنويات جماهيره في الملعب البلدي والتى تلقت النبأ بكل سرور بعد سلسلة جولات تعثر فيها النادي مما اضطره إلى استبدال مدربه من أجل إعادة توازن النادي.