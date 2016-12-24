اسنيم يزيح الكونكورد في مباراة دراماتيكية من الكأس الوطنية

تاريخ الإضافة: السبت, 11 نيسان/أبريل 2015 20:02

تمكن نادي اسنيم من قلب تأخره بهدفين إلى فوز بضربات الترجيح والعبور إلى النصف النهائي (أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- تمكن نادي اسنيم من إزاحة غريمه الكونكورد من تصفيات الكأس الوطنية في مباراة دراماتيكية لم تحسم إلا بضربات الترجيح جمعتهما مساء السبت 11ابريل 2015 بمدينة نواذيبو بعد تمكن اسنيم من إدراك التعادل في آخر دقائق عمر المباراة.

نادي الكونكورد كان السباق إلى التسجيل عن طريق مهاجمه "جاو مصطفي" الذى أرسل قذيفة استقرت في مرمي اسنيم بشكل أربك الحارس ، ونال إعجاب الجمهور.

وواصل نادي الكونكورد عرضه القوي أمام اسنيم الذى ظل غائبا عن شوط المباراة الأول مفسحا المجال للرحلات الهجومية التى كادت أن تكلفه أهداف أخري.

ومع مطلع الشوط الثاني كثف نادي الكونكورد من أدائه ، وأظهر مستوى كروي كبير ، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلاعب مهاجمه بدفاع اسنيم ، مسجلا هدف الأمان في ظل غياب تم لعناصر نادي اسنيم .

ومع حلول الدقيقة 88 من عمر اللقاء نجح مهاجم اسنيم (زوما جارا) من تسجيل الهدف الأول لأسنيم بعد هجمة منسقة انتهت في أحضان حارس الكونكورد.

وفي الوقت الذى ظن الجميع أن المباراة انتهت تمكن مهاجم اسنيم ومسجل الهدف الأول من إدراك التعادل لتشتعل المباراة من جديد ، وتعود إلى بدايتها وسط فرحة غير مسبوقة لدى أنصار النادي المعدني.

وازدادت الدراماتيكية في ضربات الترجيح التى احتكم إليها الفريقان حيث كان نادي الكونكورد البادئ بالإخفاق في التسجيل غير أن اسنيم أخفق من جديد في التسجيل.

وكانت ضربة "دمبا" الفيصل بين الفريقين حيث تمكن من التسجيل ليعبر نادي اسنيم إلى الدوري النصف النهائي ، ويضرب موعدا مع نادي "قمل" في الدوري النصف النهائي.