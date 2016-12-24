تعيين 11 مديرا جهويا للأمن بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 08 أيار 2015 18:19

الأخبار (نواكشوط) - قرر اللواء محمد ولد مكت تعيين عدة مدراء جهويين للأمن بولايات نواكشوط، واغلب مناطق الداخل ضمن تغيير هو الأوسع منذ رحيل اللواء أحمد ولد بكرن.

1- آدو ولد سيدي مديرا جهويا للأمن في نواكشوط الجنوبية

2- عبد الله ولد مبارك مديرا جهويا لنواكشوط الغربية

3- محمد محمود ولد الحسن مديرا جهويا لولاية نواكشوط الشمالية

4 - السفير ولد أحمد ولد الطلبة مديرا جهويا لولاية نواذيبو

5- اشريف المختار ولد اشريف المختار مديرا جهويا للأمن في ولاية إنشيري

6- المفوض انجاي مديرا جهويا للأمن في ولاية تكانت

7- لمفوض اشريف ولد الغرابي مديرا جهويا للأمن في ولاية اترارزة

8- لطالب بوي ولد سعيد مديرا جهويا للأمن في ولاية تيرس زمور

9- محمد أحمد ولد اسماعيل مديرا جهويا للأمن في ولاية الحوض الشرقي

10- النينه ولد خطري مديرا جهويا للأمن في ولاية كيدي ماغه

11- مديرا جهويا للأمن في ولاية آدرار المفوض الشيخ ولد مولاي ادريس