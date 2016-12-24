ترقب حذر بموريتانيا لنتائج اجتماع الأغلبية والمعارضة

تاريخ الإضافة: السبت, 09 أيار 2015 11:28

الأخبار (نواكشوط)- تتجه الأنظار اليوم السبت 9 مايو 2015 إلي قصر المؤتمرات بنواكشوط، حيث سيجتمع أطراف المشهد السياسي بموريتانيا من أجل معرفة ردود الأغلبية علي ورقة الممهدات التي تقدمت بها المعارضة.

وتقول مصادر وكالة الأخبار إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اعطي موافقته علي العديد من النقاط في اجتماع عقد بالقصر يوم الخميس مع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، وآخر عقده الجمعة مع الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف، كما أعطي توضيح بشأن بعض النقاط الواردة في الممهدات باعتبارها قضايا ملتزم بها أصلا كاحترام الدستور والحريات العامة، وأخري محل تحفظ كنقاش ملف الحرس الرئاسي بموريتانيا.

ويتوقع أن تستلم لجنة المنتدي رد الأغلبية لنقله إلي قادة المنتدي للتشاور بشأنه.