اتصل بنا

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الإدارة :

- المدير العام: الهيبه ولد الشيخ سيداتى

الهاتف: 22000390 (222+)

البريد الالكتروني: h.csidati@alakhbar.info

- التحرير: redaction@alakhbar.info

- المبيعات: sales@alakhbar.info

- الشؤون الثقافية والرياضية:

محمد ولد البكاي

الهاتف: 22082942 (222+)

البريد الالكتروني: m.elbekay@alakhbar.info

- أسبوعية "الأخبار إنفو":

رئيس التحرير: أحمد ولد محمد المصطفى

الهاتف: 22433992 (222+)

البريد الالكتروني: a.neda@alakhbar.info

- السكرتاريا المركزية:

هواتف: 25007839 (222+) - 25002828 (222+)