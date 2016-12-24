استقبال موريتاني لولد إدومو في الدار البيضاء

تاريخ الإضافة: السبت, 30 أيار 2015 12:23

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم بعض أفراد الجالية الموريتانية في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية استقبالا للشاعر الموريتاني محمد ولد إدومو القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حصوله على المرتبة الثالثة في مسابقة أمير الشعراء التي اختتمت مساء الأربعاء الماضي في مسرح شاطئ الراحة.

ورفع مستقبلو ولد إدومو العلم الوطني، كما حضر الاستقبال فنانون مغاربة للإنشاد احتفاء بالشاعر.

ويتوقع أن يصل ولد إدومو مساء اليوم إلى نواكشوط، حيث يستعد أنصاره لتنظيم استقبال حاشد في مطار العاصمة.