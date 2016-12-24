الرابطة الثقافية تحتفل في ختام العام الدراسي

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 حزيران/يونيو 2015 15:53

المنصة الرسمية للحفل، وفي الوسط مدير المعهد العالي الدكتور محفوظ ولد محمد الأمين، وعن يمينه رئيس الرابطة الحسن ولد محمد الأخبار (انواكشوط) – أقامت الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية صباح اليوم حفلا بمناسبة ختام العام الدراسي 2014 – 2015، قدمت خلالها إصدارها السنوي الحادي عشر، والذي حمل عنوان: "توقيعات".

الحفل جرى بحضور المدير العام للمعهد العالي الدكتور محمد ولد محمد الأمين ومدير الدروس في المعهد الدكتور جمال ولد الشيخ أحمد، وعدة أساتذة من الطاقم العلمي إضافة لجمهور من الطلبة.

رئيس الرابطة الحسن ولد محمد أكد الحفل يأتي "ختام مسك لموسم من الجد والعطاء رسم فيه المكتب التنفيذي للرابطة خطة وسهر على تنفيذها كانت مليئة بالأهداف النبيلة وحققت بها أحلاما طالما راودت الأجيال المتعاقبة".

ورأى ولد محمد أن من أبرز الأنشطة التي قامت بها الرابطة خلال الفترة الماضية:

- حفل الافتتاح المنظم تحت عنوان: عام جديد في رحاب الثقافية

- النسخة الثالثة من منتدى الخريجين المنظمة تحت عنوان: عناق الأجيال

- محاضرة مع العلامة الشيخ محمد الحسن الددو تحت عنوان: المقاومة حصن القضية الفلسطينية

- النسخة الرابعة من اليوم الوطني للمحضرة التي أقيمت مع الأستاذ الأديب والكاتب والشاعر خليل النحوي والأستاذ التقي ولد الشيخ تحت عنوان: المحظرة رمز لحضارة شنقيط

- محاضرة حول الأمراض المعدية وسبل الوقاية مع الدكتور أحمد ولد الزين

إضافة إلى صحيفة الأصداء العتيقة والتي نضع بين أيدينا آخر نسخها لهذا الموسم بعد توقيع مسؤول الإعلام عليها.

وخاطب ولد محمد الخريجين بقوله: "في لحظات الوداع تقف الكلمات حائرة، ويعلن الحرف اعتزاله لميدان التعبير.. إنها لحظات عصيبة في مسيرة البذل والعطاء... ولكنها الحياة".

المدير العام للمعهد العالي الدكتور محفوظ ولد محمد الأمي تحدث عن المكانة الخاصة التي يحتلها المعهد في نفسه، مشددا على أن يرى فيه شبابه، فقد دخله ولما يبلغ الثلاثين من العمر، وواكب كل مراحله، مؤكدا استعداد الإدارة للتعاون مع الرابطة – ومع كل الطلاب – فيما يخدم رسالة المؤسسة.

واعتبر ولد محمد الأمين أن العام الدراسي الحالي تميز بأنشطة نوعية، وبتحصيل علمي معتبر، مثنيا على عطاء الرابطة الثقافية خلال الأعوام الماضية.

وأثنى ولد محمد الأمين على الخطوات التي اتخذها سلفه في إدارة المعهد العالي الدكتور محمد المامون ولد مينحن، داعيا له بالتوفيق في إدارة الجامعة الإسلامية في العيون.

وعرف الحفل توزيع الرابطة للعديد من الأوسمة والشهادات، من بنيها وسام تقدير للمدير العام للمعهد العالي الدكتور محمد ولد محمد الأمين، وآخر للمدير العام السابق ورئيس جامعة العيون الدكتور محمد المامون ولد مينحن، إضافة لجوائز للفائزين في المسابقة الثقافية، وفي مسابقة البحث.