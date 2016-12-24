تاريخ الإضافة: الخميس, 11 حزيران/يونيو 2015 11:24

د.ادي ولد آدب ـ أديب وشاعركَــذِبٌ.. نِفَــــــــــاقٌ.. ذِلَّــةٌ.. تَضْـــلِـــــيـلُ

هَـرَجٌ.. غِــــــنَـــا.. شِعْــرٌ.. بُــكَـا.. تهْـلِـيلُ!

لَـوْحٌ.. كِــــــتَـابٌ.. مِدْفَعٌ.. طـبْـــلٌ.. عَـصَـا

عُــــــــــودٌ.. وفَـــأسٌ.. مِنْجَـلٌ.. إزْمِــــــيلُ!



خَـوْدٌ.. فَـــتًى.. شَيْخٌ.. عَجُـــــوزٌ.. عـالِــمٌ

خَنِثٌ.. جَـــهُــــــــولٌ.. نَـــاسِكٌ.. ضِلِّــــيلُ!

صــفٌّ.. فصَــفٌّ.. لافِــتــــاتٌ.. أسْطُــــــــرٌ

صوَرٌ.. وُجُــــوهٌ.. خَــــانَها التجْــمِـيــــــــلُ!

تحْتَ الغُــــبَارِ.. الشَّمْسِ.. كَالِحَةً.. عَلَى

طُــــولِ المَـــــدَى.. تَذْلِــــيلُها.. التَّدْلــيلُ

المَجْــدُ.. للرَّاضِـــي.. بِعَيْــــشٍ.. ضَيِّـــقٍ

والعِزُّ.. فَوْقَ جَــبِــــــينِــه إكْــلِـــــيـــــــلُ

الأرْضُ.. ما عــادَتْ تُطِـــيقُ.. ولا السَّـمَا:

"يَحْيَا الرَّئــــــيسُ".. الكذْبةُ.. الإنْـــجـيلُ!

يَمْضِـــي.. رئـــيسٌ.. ثُمَّ.. يَأتِي.. آخَـــرٌ

والزيْفُ.. بـــــاقٍ.. مـــــــا لَــــهُ تَـــبْدِيلُ

أفٍّـــــــ.. ضَــجِـــرْنَـــــــــا.. أيّ لعْنَةِ أمَّةٍ

قد شاهَ منْها الفِعْلُ.. سَاءَ القِــــــــيلُ!

يَتَــنَاسَخُ الحَشْرُ.. المُمَسْرَحُ.. قبْلَ يـوْ

مِ الحَشْرِ..يَمْضِي الجِيلُ.. يَأتِي الجِيلُ!

هلْ نحْنُ بِدْعٌ؟! أيُّ شَعْبٍ.. هــــــكَـذا

يَسْتَقْبِلُ الرُّؤَسَا؟!.. لِـمَ التَّطْــــبــــيـلُ؟!

في المَشْهَدِ المَجْنُونِ.. تَرْتبِكُ الـرُّؤَى

يَعْـــيَا –هُــنَا- التأوِيـــــلُ.. والتحْلِـــيلُ!

يا خَـيْـبَةَ الدَّجَّـــالِ.. مَـــاذا يَبْــتَــــغي؟!

سَيُريهِ.. هذا الشَّعْبُ: مَا التَّــدْجِــيـلُ!

9-6-2015