الفتاة تكرم خريحات الطب وتفتتح موسمها الرمضاني

تاريخ الإضافة: الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2015 11:02

الأمين العامة لجمعية الفتاة زينب بنت الشيخ وهي تسلم وسام تكريم للدكتورة نسيبة بنت عبد القادرالأخبار (نواكشوط) ـ كرمت جمعية الفتاة للتوعية ومكافحة التسرب المدرسي بموريتانيا الفتيات المتخرجات من كلية الطب، في أول دفعة تتخرج من طلاب الطب بموريتانيا.

كما افتتحت الجمعية الثقافية موسمها لرمضان تحت شعار "لعلكم تتقون"، بحضور أئمة وأساتذة، فاعلين في الدعوة إلى الله تعالى بموريتانيا.

وقد كرمت الجمعة الدكتورات؛ نسيبة عبد القادر وميمونة محمد الأمين وإبيه محمد محمود وفاطمة الزهراء.

وقد افتتح الحفل بكلمة للأمينة العامة لجمعية الفتاة زينب بنت الشيخ تحدثت خلالها عن رؤية جمعياتها لخريجات كلية الطب، كما تطرقت للخطة الرمضانية للجمعية، لتفسح المجال للدكتور نسيبة بنت عبد القادر متحدثة باسم زميلاتها، من خريجات كلية الطب.

وقد تحدث في الحفل الأستاذ والداعية إبراهيم ولد أعمر كل، وشدد على أهمية اغتنام فرصة رمضان، وذلك بحفظ الجوارح، وتعاهد القرآن الكريم، وقيام الليل، والإنفاق في سبيل الله تعالى، واللجوء إلى الله، وسؤاله.