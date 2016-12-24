الشبيبة تحيي ليالي رمضان بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأحد, 21 حزيران/يونيو 2015 02:02

جانب من الأمسية الثقافية الليلية في مقر الجمعية بنواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن في مدينة نواذيبو أمسية ثقافية ليلية احياء لشهر رمضان الكريم بحضور فاعلين وناشطين ثقافيين في المدينة.

وشملت الأمسية قراءات شعرية ، ووقفات فنية، واسكتشات مسرحية عالجت مخاطر هدر الوقت وتبديده في مالايفيد ، كما شملت عرضا عن أهمية مرحلة الشباب.

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن جمعيته تسعي جاهدة من خلال تنظيم هذه الأماسي إلى كسر الرتابة الحاصلة في المشهد الثقافي ، وإنعاش الساحة إثر الركود الذى يخيم عليها.

وأشار ولد العتيق إلى أن الشبيية أعدت مسطرة متنوعة لإحياء شهر رمضان المبارك تشمل أنشطة تربوية وثقافية ورياضية بغية حث شحن أوقات الشباب بمايفيد.