الشبيبة تنظم يوما قرآنيا وإفطارا جماعيا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2015 08:00

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن يوم أمس الخميس يوما قرآنيا شارك فيه نحو مائة من منتسبي الجمعية وروادها.

وقد انتهى اليوم بإفطار جماعي، وصلاة جماعية للتراويح بمقر الجمعية.

اليوم تخللته أنشطة تربوية متنوعة، متنوعة شملت مدارسة قرآنية ومحاضرة في أحكام الصيام بالإضافة إلى تأملات في ظلال القرآن.

وكان من أبرز الدروس التي ألقت في اليوم وقفات مع سورة الإنسان مع الأستاذ سيدي ولد حبيب، ومدارسة لمعاني القرآن مع الأستاذ محمد الأمين ولد محمد المصطفى وتأملات في ظلال القرآن، كما تخللته محاضرة حول أحكام الصيام مع الأستاذ محمد محمود ولد باب أحمد.