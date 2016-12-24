عروض ثقافية تستقطب شباب نواذيبو في ليالي رمضان

تاريخ الإضافة: السبت, 04 تموز/يوليو 2015 15:28

جانب من حضور الشباب للعروض الثقافية لشبيبة بناء الوطن بالحنفية الرابعة في المدرسة 8(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - استقطبت العروض الثقافية التى تقدمها جمعية شبيبة بناء الوطن في مدينة نواذيبو المئات من الشباب في ليالي رمضان.

وعمدت الجمعية الشبابية إلى نقل عروضها الثقافية إلى فضاءات المدارس الأساسية مما استقطب فئات شبابية واسعة لمتابعة العروض التى ضمت استكتشات مسرحية وقراءات شعرية ، ومسابقات ثقافية.

وتبدأ السهرات الثقافية من منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولي في أطراف المدينة وسط تدفق المئات من الشباب عليها.

منشدو الجمعية في مدينة نواذيبنو (تصوير الأخبار)ويقول رئيس فرع الجمعية أسلامه ولد العتيق إن أنشطتهم الثقافية مساعي لكسر الركود الثقافي الذى يهيمن على الساحة المحلية ، وفرصة لشحن أوقات الفراغ لدى الشباب المتعطش لمايفيد ، والذى يتيه بعضه في الشوارع لقياسها مما تطلب البحث عن بدائل مفيدة.

ورأى ولد العتيق أن أنشطة جمعيته تجمع بين المتعة والإفادة في تقديم مواد ثقافية تخدم الشباب ، وتعزز فيه روح المواطنة والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.