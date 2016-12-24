اختتام النسخة الثانية من مهرجان ليالي المدح

تاريخ الإضافة: الإثنين, 06 تموز/يوليو 2015 11:05

صورة من الحفل الختامي للمهرجانالأخبار (نواكشوط) اختتمت في ساعات متأخرة من مساء الأحد 05 يوليو 2015 فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ليالي المدح النبوي التي ينظمها مركز "ترانيم شعبية" بفضاء التنوع الثقافي والبيئي وسط العاصمة نواكشوط.

مدير مركز "ترانيم شعبية" محمد عالي ولد بلال قال في خطابه الختامي إنه رغم الجهود المضنية التي بذلتها إدارة المهرجان لإقناع شركاء وطنيين لدعم هذه المبادرة؛ إلا أن الأمر لا يزال يواجهه العديد من المصاعب، داعيا وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية إلى ضرورة الوفاء بوعود الوزارة اتجاه إدارة المهرجان.

وقد شهد المهرجان تكريم عدد من المداحين الذين تألقوا خلال السهرات الليلة الثلاث التي عرفها المهرجان من طرف شخصيات رسمية واعتبارية.